Россиянин Мизинов не закончил состязания в ходьбе на 20 км на ОИ

Россиянин Василий Мизинов не закончил состязания в спортивной ходьбе на 20 километров на Олимпийских играх в Токио, он получил четыре предупреждения.

Мизинов получил три предупреждения за нарушения правил и был остановлен на две минуты, передает РИА «Новости».

Получив четвертое предупреждение (первое после «пит-стопа»), он сошел с дистанции. При этом сначала в протоколе стояла отметка «дисквалификация», которая потом поменялась на «не финишировал».

Ранее российский боксер Глеб Бакши стал бронзовым призером олимпийского турнира в весе до 75 кг на Играх в Токио и принес 54-ю медаль сборной РФ на Олимпиаде.