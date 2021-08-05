“Нам не нужно делать выбор”. В Белом доме ответили на призыв ВОЗ отказаться от третьей дозы вакцин против COVID-19

Псаки назвала призыв ВОЗ “ошибочным выбором”, и заявила, что США могут “делать и то, и другое”, имея в виду и третью дозу вакцины для американцев, и предоставление вакцин бедным странам.

Она отметила, что Вашингтон передал другим государствам уже более 110 млн доз вакцины.

“Это больше, чем любая другая страна… Мы принимаем меры на глобальном уровне гораздо больше, чем любая другая страна в мире. Мы просим мировое сообщество также активизировать свои усилия. Мы видели некоторые действия на G7; должно произойти больше. Но мы считаем, что можем сделать и то, и другое”, – сказала Псаки.

Спикер сообщила, что у США достаточно запасов вакцины, и, если регулятор решит, что части населения нужно вводить третью дозу, власти смогут их предоставить.

“Мы считаем, что можем сделать и то, и другое, и нам не нужно делать этот выбор”, – резюмировала она.

Контекст:

4 августа гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал ввести мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов, используемых по двухдозной схеме, хотя бы до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения во всех странах.

Большинство разработанных в мире и одобренных к применению вакцин от коронавирусной инфекции применяется по двухдозной схеме. Один раз вводится препарат Johnson & Johnson (Janssen).

Пока разрешено введение бустерной дозы вакцины Pfizer лишь в Израиле, в Германии третью дозу будут предлагать с сентября, там бустерную вакцинацию планируют делать препаратами Pfizer и Moderna.

ВОЗ пока изучает информацию о необходимости применения третьей дозы вакцин от коронавируса, которые вводятся по двухдозной схеме, или смешивания препаратов, а компания Pfizer заявила, что прививка третьей дозой увеличивает защиту от новых вариантов коронавируса, в том числе против “индийского” штамма “Дельта”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. Кампания по вакцинации в мире стартовала в конце 2020 года.

По информации Bloomberg, к 4 августа в мире ввели более 4 млрд доз вакцин в 180 странах, этого достаточно, чтобы полностью привить 27,4% населения мира, но распределение препаратов было неравномерным.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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