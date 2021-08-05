Журналист Иванов: Фабрика в Желтых Водах сегодня закрывает около 70% потребностей внутреннего теневого рынка сигарет в Украине

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05.08.2021, 11:42, Новости дня
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“Нелегальный бизнес, который вовремя “перекрышевали”, нелегальным не считается. Просмотрел сюжет об изготовлении контрафактных табачных изделий в Желтых Водах. Объемы поддельной “подакцизки” впечатляют: только 35 тонн изъято СБУ, а сколько ушло в продажу – даже трудно представить. Местные налоговики, полиция и другие компетентные органы, конечно, в теме. Но самое интересное другое. Именно об этой фабрике три года назад сделали расследование журналисты программы “Схемы”. Тогда в “крышевании” этого бизнеса обвиняли тогдашнее руководство государства. И, оказывается, все как работало тогда, работает и сейчас, даже наращивая обороты”, – написал он.

Журналист убежден, что у этого бизнеса есть серьезные покровители.

“Говорил со знакомыми фискалами из “главка”. Говорят, что эта фабрика в Желтых Водах сегодня закрывает около 70% потребностей внутреннего теневого рынка сигарет в Украине, а доля контрафакта в общей массе их продукции составляет около 90%. Я не знаю, кто у этих отморозков “крыша”, но это должен быть кто-то ну очень влиятельный, ведь прикрыть такие масштабы можно только на высшем уровне”, – заявил Иванов.

https://www.facebook.com/applecrysis/posts/2925930627620736

Контекст:

После выхода в 2018 году журналистского расследования “Схем” (проект “Радіо Свобода” и “UA.Перший”) о контрафакте и подделке акцизных марок на “Юнайтед Тобако”  правоохранители провели на предприятии ряд обысков, а против его руководства были открыли уголовные производства, сказано в сюжете, который вышел в программе “Особливий погляд” на “5 канале” 12 июня 2021 года. Следствие тогда установило недоплату предприятием в бюджет почти 2,5 млн грн акцизного сбора. После уплаты акциза и штрафа дело закрыли. 

Компания Kantar Ukraine опубликовала результаты исследования “Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине”, согласно которому нелегальная продукция составляла до 12,8% рынка сигарет в Украине в феврале этого года.

“По результатам исследования мы видим, что уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине продолжает расти и в начале 2021-го достиг рекордных значений с начала исследования в 2011 году”, – сказала аналитик Kantar Ukraine Татьяна Свердлик.

По данным исследования, бюджет в 2021 году потеряет 11,8 млрд грн из-за торговли нелегальными табачными изделиями. Компания изучила три категории: поддельную продукцию, контрабанду, а также изделия, маркированные duty free, или для экспорта, которые нелегально продают в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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