В Моршине, где против COVID-19 привиты 66% жителей, перестали выявлять новые случаи инфекции с 20 июня – Минздрав

В городе минимум одну дозу вакцины получило 72,4% взрослоного населения, а 66% завершили вакцинацию.

“Сейчас в Моршине нет зарегистрированных новых больных COVID-19. Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня”, – говорится в сообщении.

Замминистра здравоохранения, главный санврач Игорь Кузин назвал это очень хорошим результатом.

“Вакцины против COVID-19 демонстрируют высокие уровни эффективности и защиты. И это не только украинский, но и мировой опыт. Конечно, мы прекрасно понимаем все ограничения такого проекта, но должны сказать, что достигнутые высокие и сверхвысокие цифры универсального охвата являются необходимым условием для прекращения вспышки и пандемии. К проекту присоединились кроме медиков, местная власть, СМИ, религиозные сообщества. Только вместе мы сможем защитить украинцев от COVID-19. Сейчас наша цель – прививать можно больше людей и не дать пандемии осенью обостриться”, – заявил он.

Контекст:Пилотный проект с коллективной вакцинацией населения против коронавируса начался в Моршине 16 апреля. В Моршине проживает 4239 человек, для вакцинации жителей выделили 2400 доз вакцины CoronaVac.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 5 августа первую дозу вакцины получило почти 3,9 млн человек, а 2,2 млн украинцев завершили вакцинацию.

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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