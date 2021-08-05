“Нам сегодня 10 лет! Надя! Десять”. Dantes посвятил жене клип, в котором показал кадры их первого свидания. Видео

“Нам сегодня 10 лет! Надя! Десять. Эта цифра прям шокирует. Треть жизни разделили. 10 лет назад, когда мы еще скрывали отношения, произошел один случай. Мы о нем часто рассказывали. Нас снял папараци, Надя заметила это и я выкупил карту за $100. Где-то пять или шесть лет назад мы потеряли эту карточку при переездах, о чем сильно жалели, так как это видео отражало нашу любовь на все 1000%”, – написал он, анонсируя премьеру клира на своей странице в Facebook.

Певец отметил, что обнаружил пропажу только недавно, когда монтировал ролик на песню Девочка.

“Как? Я до сих пор не понимаю. Считаю, это настоящее чудо. Как и то что мы вместе взрослели и все-равно ничто не пошатнуло нашу любовь”, – признался артист.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6451624624863163&id=100000470692254

В описании к ролику Dantes сообщил, что cgecnz 10 лет испытывает к жене те же чувства, которые пережил в день знакомства.

“В ней те эмоции, которые я испытываю каждый день, когда смотрю на нее. Все, как тогда, когда мы были моложе, и вся эта история про то, что любовь живет три года – это полная чепуха. Любовь постоянно с тобой, если смотришь на человека каждый день и любишь его. Просто она меняется, становится другой, переходит из страсти в глубокое чувство, хотя и страсть тоже присутствует”, – подчеркнул певец.

ВИДЕОВидео: DANTES / YouTube

Контекст:

Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Сейчас артистка является тренером нового сезона шоу “Голос країни” на “1+1”.

Dantes в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте “Фабрика звезд – 2”, создав дуэт “Дантес & Олейник”. После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

Гудков и Дорофеева поженились в 2015 году после четырех лет отношений.

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