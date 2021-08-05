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05.08.2021, 11:42, Новости дня
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“Нам сегодня 10 лет! Надя! Десять. Эта цифра прям шокирует. Треть жизни разделили. 10 лет назад, когда мы еще скрывали отношения, произошел один случай. Мы о нем часто рассказывали. Нас снял папараци, Надя заметила это и я выкупил карту за $100. Где-то пять или шесть лет назад мы потеряли эту карточку при переездах, о чем сильно жалели, так как это видео отражало нашу любовь на все 1000%”, – написал он, анонсируя премьеру клира на своей странице в Facebook.

Певец отметил, что обнаружил пропажу только недавно, когда монтировал ролик на песню Девочка. 

“Как? Я до сих пор не понимаю. Считаю, это настоящее чудо. Как и то что мы вместе взрослели и все-равно ничто не пошатнуло нашу любовь”, – признался артист.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6451624624863163&id=100000470692254

В описании к ролику Dantes сообщил, что cgecnz 10 лет испытывает к жене те же чувства, которые пережил в день знакомства.

“В ней те эмоции, которые я испытываю каждый день, когда смотрю на нее. Все, как тогда, когда мы были моложе, и вся эта история про то, что любовь живет три года – это полная чепуха. Любовь постоянно с тобой, если смотришь на человека каждый день и любишь его. Просто она меняется, становится другой, переходит из страсти в глубокое чувство, хотя и страсть тоже присутствует”, – подчеркнул певец.

ВИДЕОВидео: DANTES / YouTube
Контекст:

Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Сейчас артистка является тренером нового сезона шоу “Голос країни” на “1+1”.

Dantes в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте “Фабрика звезд – 2”, создав дуэт “Дантес & Олейник”. После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

Гудков и Дорофеева поженились в 2015 году после четырех лет отношений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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