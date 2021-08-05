 

Мясников сказал, чем его «реально задел» Зеленский

05.08.2021, 11:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что недавние слова украинского президента Владимира Зеленского о принадлежности Крыма его «реально задело».

Мясников сообщил в эфире «Соловьев Live», что обычно он старается держаться в стороне от политических вопросов, однако пассаж «пришли оккупанты и отобрали у нас рапанов» не оставил его равнодушным.

«Я там рос, там моя молодость прошла, я тоже прыгал перед девочками, тоже ловил этих рапанов, нырял (…) а сегодня оказывается, что это не мое», – сообщил он.

Медик считает, что на Украине давно осознают невозможность изменить статус-кво по вопросу принадлежности полуострова, но все равно пытаются раздуть скандал, чтобы добиться обострения ситуации.

Ранее Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией, а россияне якобы никогда не будут любить этот регион, как украинцы.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, как рассказ про рапаны стал саморазоблачением Зеленского.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.11 / На жену арестованного мэра Томска завели дело за сопротивление при обыске

25.01 / Якутский фильм «Пугало» получил премию на фестивале в Норвегии

22.10 / Комендантский час из-за коронавируса ввели в 38 департаментах Франции

08.01 / Умерла звезда “Полицейской академии” Рэмси

15.11 / Физики обнаружили новое семейство квазичастиц 5.8

18.07 / Уроженка Донбасса: Впечатление от Донецка, что это захолустный город на краю жизни

27.06 / СМИ сообщили, представители каких стран высказались против приглашения Путина на саммит Евросоюза

24.04 / В Украине за сутки более 14 тыс. человек привили от COVID-19

31.08 / Эксперт назвал несерьезными прибалтийские санкции против Лукашенко

22.04 / Эксперт: Акции сторонников Навального провалились по всей стране

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика