 

Полиция расследует ранение мирного жителя Красногоровки в результате обстрела со стороны боевиков

05.08.2021, 10:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Сообщение об осколочном ранении 56-летнего местного жителя поступило в полицию Курахово 5 августа около 7.10. Установлено, что множественные телесные повреждения мужчина получил в результате обстрела, находясь в собственной квартире. Место проживания потерпевшего также было повреждено”, – говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали в кураховскую больницу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает от восьми ло 12 лет лишения свободы.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.02 / В Москве Jaguar оправили на спецстоянку за огромный долг по штрафам

13.09 / Из-за Фокина представительство Украины в Минске никто серьезно не воспринимает – Климкин

09.06 / В результате взрыва в Харькове пострадали пять человек, среди них подростки – полиция

09.08 / США наложили санкции на чиновников и главу администрации Гонконга

20.12 / Создана «умная» космическая ткань

16.07 / Грибники в Подмосковье обнаружили останки скелета

08.03 / “Соглашаюсь с мамой”. Dzidzio высказался о своем будущем отцовстве

15.04 / Предложение Байдена о встрече с Путиным остается в силе, несмотря на санкции – Белый Дом

25.08 / Тихановская назвала протесты в Белоруссии «мирной революцией»

20.06 / Специалисты JAXA придумали, как обеспечивать космонавтов водой и кислородом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика