“Идеальная диагональ”. Певица Lida Lee засветила ягодицы в платье с очень глубоким вырезом на спине

На заглавном фото артистка позирует в профиль, глядя в объектив камеры, а на втором запечатлена лицом к стене, демонстрируя голую спину и ягодицы.

“В каждой девушке, женщине живет уникальная особа, со своими особенностями, взглядами, мыслями, энергией, огнем, видением, красотой. Не только внешней, особенно внутренней. Нужно только не побояться разглядеть и принять”, – подписала она фото.

“Безумно крутая”, – оценили образ певицы ее поклонники.

“Идеальная диагональ”, – прокомментировали фото подписчики артистки.

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Публикация от Lida Lee (@lidalee_official)

Контекст:

Lida Lee (Лидия Скорубская) дважды принимала участие в шоу “Голос країни” на “1+1” – в 2014 году в качестве наставника она выбрала российского певца Сергея Лазарева, а в 2020-м – Monatik. Певице ни разу не удалось дойти до финала. В 2016 году певица в составе группы Chica-Band была участницей шоу “Х-фактор” на СТБ. Коллектив не вышел в финал.

В августе 2020-го года она дебютировала как певица продюсерского центра Дмитрия Монатика с клипом на песню “Достопримечательность”. До этого она выступала на сцене с Монатиком в качестве бэк-вокалистки.

16 июля 2021 года Монатик сообщил, что больше не является продюсером певицы.

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