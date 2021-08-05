 

Собчак: Все эти локдауны стран – чудовищное лицемерие. Только усилили классовое неравенство

05.08.2021, 10:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Давайте уже скажем откровенно, все эти локдауны стран – чудовищное лицемерие. Посмотрите ленту: никто не изменил традициям, все, кто хотел, слетали на Каннский фестиваль, в ленте народ то в Италии, то в Сент-Тропе. Просто бумажек стало больше. Въехать можно куда угодно, будем реалистами, и все, кто хотел, обзавелись и нужными документами, и знают, как легально обходить все ограничения. Ну, как крайний вариант – летишь в Грецию, и оттуда уже в любую европейскую страну”, — написала она.

По словам телеведущей, для некоторых людей ограничения, связанные с пандемией, стали преимуществом.

“Для тех, кто знает, как преодолевать адовую бюрократию, путешествовать по Европе стало приятнее. Пустой Рим, пустые музеи, везде стало меньше туристов, путешествовать стало приятнее! Кому же стало хуже от вашего мирового лицемерия и перекрытого авиасообщения? Как всегда – среднему классу. И это бесит больше всего. Страдают те, кому дорого летать джетами и делать медобслуживание или бизнесвизу в Европу. Чего добились? Только усилили классовое неравенство вашим лицемерием. Как обычно – хотели как лучше, пoлучилось как всегда”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу “Дом-2” на канале ТНТ, позже вела проект “Блондинка в шоколаде”. Она создала проект “Собчак живьем” на телеканале “Дождь”. Вела программу “Барабака и Серый Волк” вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции “Серебряный дождь”. Является автором и ведущей шоу “Осторожно, Собчак!” на своем YouTube-канале.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 5 августа 2021 года число случаев COVID-19 в мире превысило 200 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.10 / МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за отказа от консультаций по MH17

05.07 / Мосийчук заявил, что погибший в Вене чеченец Умаров хотел рассказать политикам в США об убийствах, заказанных чеченскими властями

10.03 / На мировом рынке замедлились продажи беспроводных наушников

25.05 / В Китае открыли расследование гибели 21 бегуна на ультрамарафоне

05.06 / УП – Зеленский назвал «стратегическим партнёрством» поставки американской вакцины

18.12 / В РФ потребовали запретить ряд мультфильмов в стиле аниме

17.04 / Президент Татарстана сделал прививку от коронавируса

05.08 / Объявлены сроки начала продаж электрической версии Jeep

08.08 / Лукашенко: Мой Коля никогда не будет президентом

20.03 / “Привет. Водка. Борщ. Хорошо”. Саша Грей записала видео приготовления украинского борща

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика