 

В Украине сделали более 6 млн прививок от коронавируса

05.08.2021, 9:00, Новости дня
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4 августа в стране сделали 159 121 прививку. 95 690 человек получили первую дозу вакцины, 63 431 человек получил вторую и завершил вакцинацию.

“С начала прививочной кампании привито 3 855 095 человек, из них получили одну дозу – 3 855 093 человека, полностью иммунизированы (получили две дозы) – 2 215 230 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 6 070 323 прививки”, – говорится в сообщении.

Вчера прививки делали 880 мобильных бригад. Также работали 2667 прививочных пунктов и 281 центр вакцинации.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1914446932051736

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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