Der Spiegel – число заражений в Индии резко упало, но опасения новой волны остаются

В последнее время число новых заражений коронавирусом в Индии резо снизилось, пишет Der Spiegel: тем не менее иммунолог Сатийят Рат не сомневается в том, что страну ждёт новая волна заражений. Основная причина заключается в отсутствии коллективного иммунитета: по словам эксперта, более половины жителей ряда районов Индии ещё никогда не контактировали с вирусом. Решить проблему можно за счёт массовой вакцинации, считает Рат.



Reuters

Июль и начало августа в Индии выдались спокойными, пишет Der Spiegel. Число заражений коронавирусом значительно снизилось во всех штатах страны. При этом ещё в апреле и мае этого года индийские больницы были переполнены: по миру распространялись ужасающие кадры массовой кремации умерших от инфекции.

Теперь же уровень заражений резко упал, отмечает издание: в июле число новых заболеваний снизилось до минимума за последние четыре месяца. В связи с этим возникает вопрос, который сейчас также актуален для Великобритании и Нидерландов, где идёт снижение заболеваемости: почему количество инфекций падает, несмотря на наличие более заразного «дельта»-штамма коронавируса? Что ожидает страны, где этот вариант только появился, и когда наконец пандемия закончится?

По словам индийского иммунолога Сатийята Рата, в Индии такими вопросами даже не задаются и не сомневаются в приходе новой волны коронавируса. Рат отметил, что на сей раз госпитали будут лучше подготовлены: многие также надеются на то, что эффект от новой волны будет сглажен за счёт массовой вакцинации.

Der Spiegel напоминает, что премьер Индии Нарендра Моди с самого начала пандемии не недооценивал коронавирус, введя жёсткий карантин. Однако он привёл к экономическому коллапсу таких масштабов, что многие боялись нового карантина больше, чем новой волны пандемии.

Ещё одной проблемой является то, что в индийской сельской местности проводится очень мало ПЦР-тестов, пишет издание. Из этого вытекает неточность статистики и невозможность максимального отслеживания вируса. Что касается общей статистики, то к ней также существует много вопросов, особенно по числу летальных исходов: официально их зарегистрировано 400 тыс. , однако, согласно недавнему исследованию Центра глобального развития в Вашингтоне, реальная смертность может быть примерно в 10 раз больше. При этом иммунолог Рат отмечает, что до коллективного иммунитета по-прежнему далеко: в ряде районов более половины жителей ещё ни разу не контактировали с вирусом. По мнению Рата, самый эффективный способ взять пандемию под контроль заключается в массовой вакцинации.