CNN – будущий президент Ирана пообещал избавиться от санкций — но не любой ценой

Будущий президент Ирана Ибрагим Раиси, который настроен на ястребиную политику, заявил, что Тегеран хочет смягчения санкций, однако не готов ради этого жертвовать всем, что у него есть, передаёт CNN. При этом, как отмечает канал, несмотря на предупреждения США о том, что переговоры по ядерной сделке не могут продолжаться бесконечно, Раиси явно не собирается идти на поводу у чужаков и полагаться на отношения с внешним миром.

С возвращением. Избранный президент Ирана, который является сторонником жёсткого курса, выступил с грозным предупреждением в адрес США. При этом новый морской инцидент заставляет нас этим утром задаться вопросом о том, замешаны ли в нём иранские военные. У нас в эфире корреспондент CNN Фред Пляйтген. Он выходит с нами на прямую связь из Тегерана. Фред, что нам известно?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Здравствуйте, Лора. Переговоры по иранской ядерной программе или, что очевидно, по ядерной сделке — это диалог между иранцами и США, который по-прежнему продолжается, несмотря на то, что будущая администрация в Тегеране настроена на очень жёсткий курс.

Между тем эти переговоры несколько застопорились, поэтому США выступили с предупреждением в духе «послушайте, они же не могут продолжаться бесконечно». Что же касается иранцев и будущей неуступчивой администрации во главе с Ибрагимом Раиси, то она заявила, что никуда не спешит. По их словам, они хотят смягчения санкций, но не любой ценой. Давайте послушаем, что по этому поводу заявил сам Ибрагим Раиси.

ИБРАГИМ РАИСИ, избранный президент Ирана: Мы определённо будем стремиться к снятию тиранических санкций, однако мы определённо не дадим этому процессу оказать влияние на экономику и финансовое положение нашего народа. Мы не собираемся увязывать санкции с чужими желаниями.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН: То есть, как он сказал, они не хотят идти на поводу у чужаков. Это любопытно, так как будущая администрация не хочет полагаться на отношения с зарубежьем в плане инвестиций в Иран даже в том случае, если санкции отменят. Они хотят построить так называемую экономику сопротивления, хотя многие эксперты как в Иране, так и в других странах считают это трудновыполнимой задачей. Разумеется, данные санкции по-прежнему в силе.

Между тем напряжённость в регионе остаётся на крайне высоком уровне. В свете инцидента со связанным с Израилем танкером, который произошёл пару дней назад (при этом в ходе атаки БПЛА на судно было убито два моряка), США, Израиль и Великобритания обвинили в происшествии Иран. Иранцы утверждают, что они тут ни при чём. Прошлой же ночью произошёл ещё один инцидент: с четырёх кораблей в Персидском заливе внезапно поступил сигнал, что их собственная команда их не контролирует. Это могло означать, что их захватили. Британские власти заявили, что пытаются понять, действительно ли корабли угнали, в то время как в воздух были подняты боевые самолёты.

Один надёжный сайт обвинил в этом инциденте иранцев, однако последние сразу же от этого открестились. Они подчеркнули, что не имеют к этому никакого отношения, предупредив об опасности распространения ложных новостей. В итоге всё, похоже, разрешилось, и, если верить последним сводкам из надёжных источников, с инцидентом удалось разобраться, а корабль лёг на прежний курс, Лора.

Хорошо, с нами был Фред Пляйтген. Как всегда, спасибо за репортаж.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 04 августа 2021 года.