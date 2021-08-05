 

Умер Евгений Марчук

05.08.2021, 8:07, Новости дня
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“Черный день… Умер Евгений Кириллович”, – написала она.

Ившина уточнила, что у Марчука остановилось сердце.

https://www.facebook.com/laryssaivshyna/posts/4081802538613311

Контекст:

Марчук в 1991–1994 годах был главой СБУ, в 1995–1996 годах – премьер-министром Украины, в 2003–2004 годах – министром обороны. 

В ноябре 2018 года Марчук был назначен представителем Украины в трехсторонней контактной группе в Минске. До этого Марчук представлял Украину в подгруппе по безопасности. 19 мая 2019 года он вышел из переговоров в ТКГ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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