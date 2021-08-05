 

В Украине за сутки подтвердили более 1 тыс. случаев COVID-19

05.08.2021, 8:07, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Среди заболевших – 81 ребенок и 37 медиков.

Умерло за сутки 25 человек, выздоровело 542 пациента, госпитализировано 532 заболевших.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях”, – сообщили в Минздраве.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 256 397 случаев COVID-19, умерло 53 049 человек, выздоровело 2 188 815 пациентов.

4 августа в стране провели 46 074 тестирования на коронавирус, из которых 20 950 – методом ПЦР, 9154 – методом ИФА, а также 15 970 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине сделали почти 11,5 млн ПЦР-тестов на коронавирус.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1914435995386163

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.09 / Белоруссия сообщила о переброске танкового батальона США в Литву

04.07 / “Не совсем мое”. Добкин-младший признался, что его приход в политику был ошибкой

16.12 / Yа авиабазе США в Германии сработал ложный сигнал тревоги во время учений российского флота

12.08 / Власти Башкирии дали оценку словам чиновницы о безработных

09.07 / “Прет сексом”, “Это просто неприлично!”. Седокова с голыми бедрами залезла на своего нового мужа

22.09 / Газпром возобновил поставки газа в Китай по «Силе Сибири»

01.01 / “Сегодня зазвонил телефон”. Вакарчук рассказал о кознях недоброжелателей в первый день 2020 года и чем это закончилось год спустя

06.07 / Во Львовской области восьмилетний ребенок, спасаясь от травли, залез на дерево. Его снимали спасатели

03.01 / Жена Байдена оконфузилась во время прямого эфира в новогоднюю ночь

25.06 / В Евросоюзе предложили с осторожностью открывать национальные границы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика