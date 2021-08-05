Суд на Украине отправил под домашний арест похищенного в Молдавии Чауса

Высший антикоррупционный суд Украины отправил под круглосуточный домашний арест бывшего судью Николая Чауса, который был похищен в Молдавии, сообщил его адвокат Ростислав Кравец.

Суд отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре во взятии Чауса под стражу. Кравец отметил, что «вышел своеобразный обмен баш на баш», в результате которого «Национальное антикоррупционное бюро получило Чауса в качестве подозреваемого во взяточничестве», а СБУ «сохранила контроль над бывшим судьей, чтобы тот вдруг не сказал ничего лишнего».

Адвокат заявил, что «не сильно доволен итогами» заседания, так как «хотел добиться признания подозрений необоснованными», ведь «нет доказательств получения Чаусом взятки – зато вполне можно говорить о провокации взятки действующим сотрудником НАБУ», пишет «Страна.ua».

«Когда Чауса выкрали из Молдовы и незаконно удерживали на территории Украины, Чаус не скрывался: он смог убежать от похитителей и сам обратился в правоохранительные органы Украины. Сам Чаус рассказал о похищении только в общих чертах», – сказал адвокат, добавив, что «отбывать домашний арест Чаус будет под охраной СБУ», при этом «ситуация неоднозначная даже для самой СБУ».

Напомним, Чауса был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Винницкой области. В июне председатель следственной комиссии парламента Молдавии Василий Нэстасе обвинил спецслужбы Украины в похищении судьи Чауса в Кишиневе, а Киев – в посягательстве на национальную безопасность Молдавии и интервенции. СБУ утверждает, что не похищала судью Чауса и действовала «в рамках закона и своих полномочий». Однако НАБУ разместило видеокадры того, как его работники пытались остановить автомобиль СБУ с Чаусом, чтобы самостоятельно взять у него показания.