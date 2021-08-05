 

В мире выявлено более 200 млн случаев коронавируса

05.08.2021, 5:32, Новости дня
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Свыше 200 млн случаев коронавируса выявлено по всему миру, скончались более 4,2 млн человек, информирует университет Джонса Хопкинса.

Зафиксировано 200014602 случая COVID-19, умерли 4252873 человека. По всему миру поставлено более 4 млрд доз вакцин против COVID-19, передает РИА «Новости».

Напомним, длительность заболевания коронавирусом при заражении штаммом дельта увеличилась, а инкубационный период – сократился. Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн указал, что постоянная мутация вирусов – это естественный процесс, и вполне вероятно, что в будущем появятся новые штаммы, которые будут опаснее существующих, однако разработанные вакцины сейчас могут противостоять угрозе.



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