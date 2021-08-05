 

Байден захотел назначить сына Збигнева Бжезинского послом США в Польше

05.08.2021, 5:32, Новости дня
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Глава американского государства Джо Байден выдвинул кандидатуру Марка Бжезинского на пост посла США в Польше, сообщил Белый дом.

Кандидатуру должен утвердить Сенат США. Марк Бжезинский – сын покойного Збигнева Бжезинского, советника президента Джимми Картера в 1977–1981 годах. Сам Марк Бжезинский был советником предвыборного штаба Барака Обамы, а также послом США в Швеции, передает РИА «Новости».

В администрации Билла Клинтона Бжезинский занимал посты директора по делам РФ и Евразии, а затем директора по делам стран Балканского полуострова (1999–2001) в Совете нацбезопасности Белого дома, передает ТАСС.



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