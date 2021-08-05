Федун заявил о деградации футбола в России

Российский футбол деградирует, сообщил президент «Спартака» Леонид Федун после поражения клуба в матче с «Бенфикой».

Комментируя матч, он сказал, что «чуда не произошло». По его словам, «чемпионат Европы и еврокубки» продемонстрировали «деградацию» футбола в России. Федун заявил, что «Европа уходит все дальше и дальше». «Мы превращаемся не во вторую, а в третью лигу», – приводит его слова «Спорт-Экспресс».

«Хотя ребята бились, старались, но португальцы техничные. Будем 10-го числа биться. Мяч круглый, поле квадратное. Может, немного удачи и все сможем перевернуть», – сказал он.

Федун также прокомментировал заявление спортивного директора Дмитрия Попова об уходе из клуба. Федун считает, что «это не мужской поступок – бежать после поражений». Он отметил, что «у Попова уже подобная ситуация была».

Напомним, «Спартак» в Москве проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов со счетом 0:2. В перерыве матча Попов сообщил, что в четверг напишет заявление об уходе из «Спартака».