 

В РФ стартовали продажи смартфонов Nokia XR20

05.08.2021, 3:36, Новости дня
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Новая модель смартфона Nokia XR20 создана по военным стандартам и выдерживает самые сложные условия эксплуатации, сообщили в компании HMD Global, объявляя о старте продаж на территории России. Ранее этот же гаджет был представлен на других рынках.

В самом начале фирменный магазин Nokia предлагает отечественным пользователя только одну версию с объемом оперативной памяти 6 Гб. При этом емкость накопителя в смартфоне составляет 128 Гб. Цветовая гамма оформления также ограничена только двумя вариантами: ультрамарин и графит.

Цена смартфона на территории РФ составляет 49 990 рублей, сообщает официальный представитель компании-производителя. Для покупателей предусмотрены подарки – наушники Nokia BH-405.



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