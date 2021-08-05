Вооруженные «опричники Зеленского» напали на оппозицию на Украине

У Приднепровского районного суда города Черкассы вооруженные радикалы напали на представителей украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», сообщил депутат Верховной рады от ОПЗЖ Василий Нимченко.

На сайте партии сообщается, что радикалы использовали «химические средства, холодное и огнестрельное оружие», «применяли физическую силу». Указывается, что «нескольким пострадавшим от рук экстремистов пришлось оказывать неотложную медицинскую помощь – вызывать «скорую». Партия намерена обратиться в правоохранительные органы для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Суд рассматривал иск партии к одному из представителей националистической организации о защите чести, достоинства и деловой репутации. Иск подали после того, как «псевдопатриоты зарегистрировали на официальном портале Черкасского городского совета электронную петицию о запрете» партии.

«По словам Василия Нимченко, Кухарчук, этот «предводитель черкасских корпусных неофашистов», оклеветал политическую партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», распространил ложную информацию и препятствовал законной деятельности партии», – говорится в сообщении.

Нимченко признал, что «на законное решение рассчитывать не приходится», учитывая «давление на суд и моральный террор, который продолжается годами и осуществляется национал-радикалами, по сути, прямо в здании суда». По его словам, «окончательное решение – за судами высшей инстанции».

Партия указывает, что «опричники Зеленского» осуществляют давление на судей «в условиях безнаказанности и попустительства со стороны институтов власти». Нимченко заверил, что ОПЗЖ продолжит «отстаивать интересы народа» и «в состоянии защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию, тем самым утверждая свободу слова и право на волеизъявление каждого украинца».

В среду националисты устроили в Киеве акцию устрашения с использованием файеров и взрывпакетов у офиса партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». ОПЗЖ считает, что нападение в Черкассах и «акция устрашения и под киевским офисом партии» – это «звенья одной цепи», шаги по «превращению Украины в диктаторское и полицейское государство».