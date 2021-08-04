 

Российский Бе-200 совершил вынужденную посадку при тушении пожаров в Греции

04.08.2021, 22:22, Новости дня
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Противопожарный самолет-амфибия Бе-200, который принимает участие в тушении пожаров в Греции, совершил незапланированную посадку, сообщили в пресс-службе Ростеха.

СМИ утверждали, что вышел из строя один из двигателей самолета, отправленного Россией в Грецию для помощи в тушении пожаров. Однако в Ростехе опровергли эту информацию, пояснив, что «в ходе выполнения задач по тушению пожаров в Греции у самолета сработал датчик двигателя». Самолет приземлился, чтобы провести «оценку ситуации». Посадка прошла «в штатном режиме, на двух двигателях, без каких-либо повреждений».

Анализ работы систем и агрегатов подтвердил полную работоспособность двигателя. Самолет продолжил борьбу с пожарами. В ближайшие дни проведут плановое техническое обслуживание, предусмотренное контрактом по пожаротушению, передает РИА «Новости».

Сайт ieidiseis.gr в статье, озаглавленной «Русские спасли Афины от огня!», заявил, что «русский зверь» Бе-200 «буквально спас вчера Аттику от неминуемой катастрофы из-за пожара – ведь это был единственный пожарный самолет, который летает в экстремальных погодных условиях с температурой выше 45 градусов». Российский самолет не дал пожару из Варибоби в пригороде Афин переместиться на столичные районы Кифисия, Филотея и Психико. При этом «самолеты Canadair не участвовали в тушении пожаров в Варибоби, так как не могут действовать при температуре выше 38 градусов».

Напомним, Бе-200 с 30 июня находится в Греции. Он участвует в тушении самых сильных природных пожаров. По оценке властей, в Греции рекордная за 40 лет жара. Во вторник температура воздуха в некоторых района дошла до 47 градусов по Цельсию.



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