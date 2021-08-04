Названы преимущества дистанционного электронного голосования для избирателей

Эксперты из регионов, где будет проходить электронное голосование во время сентябрьских выборов в Госдуму, отметили, что граждане выбирают эту форму, считая ее безопасной и удобной.

На сегодняшний день электронную форму для волеизъявления (ДЭГ) 17-19 сентября выбрали более 162 тыс. граждан, сообщила на очередном заседании ЦИК председатель комиссии Элла Памфилова. Эксперты ожидают высокого интереса к ДЭГ, прием заявок на который продолжится до 13 сентября. По мнению экспертов НОМ, интерес к ДЭГ обусловлен тем, что люди считают электронное голосование удобным и безопасным, особенно в период пандемии и выбирают его для того, чтобы не подвергать себя риску заражения на участке, сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга.

Большая часть заявок поступила из Москвы – более 153 тыс., на втором месте по числу желающих подать свои голоса на выборах через систему ДЭГ – Ростовская область, там такой выбор сделали 3,8 тыс. граждан, причем 2,3 – это те, кто получил гражданство по упрощенной схеме, в Нижегородской области число заявителей составило 1,8 тыс., в Мурманской области – 1,3, в Ярославской – порядка тысячи. В Курской области подано 787 заявлений, в Севастополе – 260.

Как пояснял ранее один из создателей системы ДЭГ, заместитель генерального директора РТ Лабс по цифровизации избирательных процессов Юрий Сатиров, обеспечение максимально высокого уровня защиты системы является приоритетным вопросом для ее разработчиков.

«Мы рассматриваем все возможные модели угроз на систему дистанционного электронного голосования, в том числе и защиту от DDoS-атак. Также невозможно сделать вброс изнутри. Создать кучу фейковых аккаунтов, набросать от них заявлений, а потом, чтобы это не вызвало ни у кого никаких вопросов, проголосовать – просто невозможно», – рассказал он.

Эксперты из регионов, где будет проходить электронное голосование, отметили, что граждане выбирают эту форму, считая ее безопасной и удобной.

Писатель, эксперт НОМ Сергей Юхин считает, что востребованность дистанционного электронного голосования среди севастопольцы будет только расти. «Во время тренировки город продемонстрировал один самых высоких показателей в стране. Жители считают электронное голосование удобным и безопасным, особенно в период пандемии и выбирают его для того, чтобы не подвергать себя риску заражения на участке», – считает он.

Кроме того, отметил Юхин, в сентябре в Севастополе – бархатный сезон, и горожане предпочитают выходные посвящать семье и морю. Возможности ДЭГ в этой ситуации «позволяют выразить свою гражданскую позицию в любом месте, в том числе – на пляже».

Эксперт убежден, что дистанционное электронное голосование повышает уровень доверия к результатам выборов, так как основано на технологии блокчейн, исключающей манипуляции с голосами избирателей. Вместе с тем, как сообщали ранее разработчики системы, у всех желающих будет возможность понаблюдать за чистотой голосования на самых разных площадках.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению в Мурманской области Юлия Величко отметила, что доля населения, активно использующего Интернет, остается в регионе на высоком уровне. «По последним данным Центральной избирательной комиссии, в регионе уже подано 1255 заявлений на регистрацию для электронного голосования. Люди считают, что ДЭГ – такая же удобная модель коммуникации, как и другие цифровые услуги и сервисы и все больше убеждаются в безопасности системы. Такой полноты раскрытия системы нет нигде в мире. А критика ДЭГ и недоверие к системе строится на незнании. Думаю, «электронная явка» будет высокой», – прокомментировала вопрос Величко, добавив, что для многих жителей Мурманской области сентябрь – время отпусков.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.