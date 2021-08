Spectator – журналистам The New York Times запретили расследовать происхождение COVID-19

В The New York Times действует запрет на статьи об искусственном происхождении коронавируса, пишет в эксклюзивной статье The Spectator со ссылкой на двух журналистов американской газеты. По их словам, в издании придерживались такой позиции из-за особой ненависти к Дональду Трампу и его администрации, а также помня о финансовых выплатах от нескольких контролируемых Пекином СМИ.



Reuters

Два журналиста The New York Times пожаловались на запрет расследовать происхождение COVID-19, пишет в эксклюзивной статье The Spectator.

«В начале 2020 года, — приводит издание слова старейшего сотрудника The New York Times, — я предложил старшему редактору газеты расследовать происхождение COVID-19. Мне сказали, что опасно публиковать статью о происхождении коронавируса». По его словам, всё, что предполагало создание коронавируса человеком или его случайную утечку из лаборатории, встречало сопротивление со стороны начальства.

Как напоминает информационный сайт, тогда пандемия была ещё на ранней стадии. Дональд Трамп вёл кампанию по переизбранию и называл COVID-19 «китайским вирусом». Его госсекретарь Майк Помпео в интервью ABC в мае заявил, что есть «существенные» и «серьёзные доказательства» происхождения вируса в Уханьском институте вирусологии. Спустя пару недель бывший глава британский разведки сэр Ричард Дирлов поддержал это мнение.

Тем не менее руководители The New York Times, согласно двум источникам, отказывались проводить расследование крупнейшей загадки нашего времени. Вместо этого старшие редакторы пресекали попытки узнать происхождение коронавируса, а любые сомнения в официальной позиции ВОЗ клеймились как расистские и конспирологические. Журналисты предполагают, что редакторы не поддерживали внутреннюю политику в год выборов или ненавидели Трампа настолько сильно, что это подтолкнуло их верить ВОЗ и китайскому правительству, а не администрации действующего президента.

В то же время до пандемии денежные поступления из Китая были неотъемлемой частью бизнес-модели американской газеты, отмечается в статье. The New York Times получала миллионы долларов от изданий, находящихся под контролем Пекина, и печатала заказные статьи, продвигая политику китайского правительства. Одним из таких изданий являлась China Daily — в ноябре 2019 года выяснилось, что эта газета не сообщила федеральным властям о миллионах долларов, которые она заплатила американским изданиям, включая The New York Times и The Washington Post. В августе 2020 года The New York Times втихаря удалила спонсируемые Китаем заказные статьи со своего веб-сайта. При этом в октябре того же года газета опубликовала авторскую колонку Регины Ип, члена Исполнительного совета Гонконга, в которой она оправдывала подавление антиправительственных протестов.

В заключение The Spectator приводит комментарий, который предоставил изданию пресс-секретарь The New York Times. «Любые обвинения в том, что The New York Times якобы отказывалась расследовать происхождение пандемии, являются нелепыми, — заявили в американской газете. — В 2020 году компания The New York Times приняла решение прекратить принятие и размещение брендированной контентной рекламы от государственных СМИ, которые включают China Daily. Мы не обсуждаем доход компании за рамками нашего ежеквартального отчёта о прибыли».