Прокуратура решила проверить инцидент с программистом-инвалидом из списка Forbes в Петербурге

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04.08.2021, 15:44, Новости дня
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В Петербурге программиста с ДЦП Ивана Бакаидова, внесенного Forbes в список самых перспективных россиян до 30 лет, попытался высадить водитель маршрутки, прокуратура города начала проверку.

«Прокуратура Красногвардейского района организовала проверку исполнения федерального законодательства при оказании инвалиду услуг по пассажирской перевозке по автобусному маршруту», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Также власти города намерены проверить работу перевозчика на маршруте, где произошел инцидент.

Бакаидов, страдающий ДЦП и нарушением речи (дизартрия), известный разработками в области альтернативной коммуникации, ранее сообщал о происшествии. По его словам, водитель изменил свою позицию только после того, как вмешался другой пассажир.

«Водитель общественного транспорта должен вести себя корректно и тактично. Мы считаем недопустимым подобное поведение по отношению к пассажирам, особенно в отношении социально-незащищенных групп населения! От имени транспортного комплекса Санкт-Петербурга приносим извинения Ивану Бакаидову», – сообщили в городском комитете транспорта.

Представитель Бакаидова пояснил, что происшествие случилось в маршрутке №322 около 20.00 мск в районе Магнитогорской улицы в понедельник. Программист не намерен жаловаться на действия водителя.

Бакаидов стал известен в 2017 году, когда, учась в школе, представил программные продукты для альтернативной коммуникации на международном гуманитарном саммите ООН в Стамбуле.



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