Задержан устроивший ДТП в Москве водитель автобуса

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04.08.2021, 15:44, Новости дня
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В Москве задержали водителя автобуса, который совершил ДТП с грузовиком на Боровском шоссе, в результате чего пострадали 13 человек, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Водитель автобуса в настоящее время задержан. С ним будут проведены все необходимые процедуры, в том числе медицинское освидетельствование на наличие алкоголя и наркотиков в крови», – сказал собеседник ТАСС.

В столичном управлении ГИБДД пояснили, что, по предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением при перестроении.

В салоне автобуса, ехавшего из Внуково в Саларьево, находились более 30 человек. После аварии движение перекрыли по двум полосам в сторону центра.

В департаменте здравоохранения столицы сообщили, что с пострадавшими проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Четверым пострадавшим, в том числе двум детям, не понадобилась госпитализация.

Ранее в среду сообщалось, что на Боровском шоссе в Москве произошло столкновение автобуса и грузовика, пострадали по меньшей мере 10 человек.



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