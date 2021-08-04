Ученые рассчитали частоту падения на Землю убийственных астероидов

Журнал Icarus опубликовал статью, авторы которой проанализировали, с какой частотой на Землю падают так называемые убийственные астероиды. Теоретически на основе сделанных выводов можно примерно предсказывать, когда может случиться следующая глобальная катастрофа, после которой вымрет огромное количество видом живой природы и, вероятно, погибнет наша цивилизация.

К сожалению, погрешности все еще очень велики. Так, астероиды с диаметром более 10 км сталкивались с нашей планетов каждые 250-500 млн лет.

Также ученые отмечают, что на поверхности нашей планеты пока не найдено кратера от очень большого астероида моложе 650 млн лет. Выводы можете сделать сами: по всем данным, мы находимся на пороге очередного Армагеддона.