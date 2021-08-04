 

Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска

04.08.2021, 13:56, Новости дня
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Сообщения о гибели от побоев мигранта из Ирака, которого пограничники Белоруссии якобы нашли у литовско-белорусской границы, являются провокацией Минска, сообщил глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Мы ожидали подобных провокаций белорусского режима», – передает его слова ТАСС.

При этом глава ведомства отметил, что ситуация другой стороной не слишком контролируется. «Сообщения [о смерти мигранта] были подготовлены. [Президент Белоруссии Александр] Лукашенко приказал опросить свидетелей из местных жителей, которые нашли мигранта. Потом сообщили о том, что его обнаружили пограничники», – сказал Анушаускас.

Напомним, сообщалось, что белорусские пограничники в ночь на среду обнаружили на границе с Литвой мигранта в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался, ведется разбирательство.

На вопрос, был ли мужчина выдворен литовскими пограничниками, представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский заявил, что ведется разбирательство.

Во вторник Бычковский сообщил, что около 40 мигрантов с телесными повреждениями, насильно выдворенных с территории Литвы, зафиксировали в Белоруссии за сутки.

В то же время замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, якобы есть граждане России, Вильнюс ведет переговоры с Москвой об их возвращении.

Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.



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