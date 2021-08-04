Пытавшегося изнасиловать дочь жителя Подмосковья арестовали

Гонявшегося за 17-летней дочерью в попытке изнасиловать ее жителя Люберец арестовал суд, сообщила старший помощник руководителя подмосковного ГСУ СК Ольга Врадий.

«Судом в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на изнасилование своей несовершеннолетней дочери (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует Врадий РИА «Новости».

По данным следствия, мужчина 2 августа, в состоянии алкогольного опьянения попытался изнасиловать 17-летнюю дочь. Убегая от отца, девушка спрыгнула с четвертого этажа квартиры, ее госпитализировали.

Следователи вместе с обвиняемым проверили показания на месте, провели допрос потерпевшей и свидетелей. Также будут проведены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

В январе 2020 года жителя Астрахани заподозрили в 130 преступлениях против половой неприкосновенности своей дочери, по версии следствия, подозреваемый 14 лет издевался над девочкой.