Эксперт указал на нестыковки в версии захвата судов в Оманском заливе

«Никакой пират, даже сильно перепивший, не полезет атаковать такую лоханку, как Asphalt Princess. Однако в НАТО хотят убедить всех в том, что нападение на танкер – это дело рук Ирана», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по судоходству Михаил Войтенко, комментируя захват танкера в Оманском заливе.

«Asphalt Princess – это танкер 1976 года постройки. Другими словами, это плавающая лоханка. Записей о его перемещениях в течение последних нескольких лет нет вообще. И вдруг 29 июля Asphalt Princess появляется на рейдере между побережьем Фуджейры и портом Сухар, где все забито в основном танкерами, и медленно дрейфует. В течение суток у танкера работала идентификационная система, и потом снова исчезла, чтобы затем появиться 3 августа и быть «похищенной», – отметил Войтенко.

«Танкер явно шел без груза, и цена ему ничтожна, потому что это металлолом. Никакой реальной ценности он не представляет. Думаю, что никакой пират, даже перепивший, не полезет атаковать эту лоханку, – продолжил собеседник. – Тем не менее, некие вооруженные люди якобы захватили этот танкер. А с подачи британцев все кричат, что он движется в направлении Ирана. Остается только непонятным, зачем Ирану похищать этот танкер?».

По его словам, захват Asphalt Princess, как и нападение на танкер Mercer Street «похоже на провокацию, устроенную Британией, Израилем и в целом НАТО в отношении Ирана». «Но, повторюсь, зачем это надо Тегерану? Это развлечение такое? – задается вопросами Войтенко. – С экономической, политической, военной точек зрения нет никакого смысла ни первый танкер захватывать, ни на второй нападать. А вот на провокацию это очень сильно похоже».

Войтенко также обратил внимание на то, что около Asphalt Princess нет военных кораблей, хотя «в подобных ситуациях захваченный танкер должен быть в плотном кольце военных кораблей, включая авианосцы».

Что касается сообщений о потере контроля над некоторыми судами, то в этом также нет ничего необычного, отметил Войтенко. «В водном пространстве в районе Фуджейры и Сухар в ожидании находятся сотни судов. Очень многие из них не стоят на якоре, а либо медленно перемещаются, либо дрейфуют. Если двигатель останавливается, автоматическая система идентификации воспринимает такое судно в режиме «not under command». Как правило, это ни о чем не говорит – ни о неисправностях, ни об атаке на танкер», – объяснил собеседник.

«Поэтому, я думаю, сейчас «натовские орлы» сами не знают, что им делать дальше. Не исключаю, что они эту историю тихо спустят на тормозах и убедят всех в том, что вооруженные люди просто покинули танкер», – резюмировал Войтенко.

Накануне Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) сообщила о возможном захвате танкера в Оманском заливе. В тот же день экипажи четырех танкеров у берегов ОАЭ передали предупреждение о потере контроля над судами. Позже появились данные, что захватившие в Оманском заливе танкер Asphalt Princess под флагом Панамы приказали экипажу следовать в территориальные воды Ирана, однако затем вооруженные люди якобы покинули танкер.

При этом США, не дожидаясь расследования, в захвате танкера обвинили Иран.

В прошлую пятницу компания Zodiac Maritime сообщила о нападении у берегов Омана на израильский танкер-химовоз Mercer Street. В результате инцидента погибли два члена экипажа. Позже экипаж вернул контроль над судном. Госсекретарь США Энтони Блинкен возложил ответственность за нападение на Иран. Глава израильского правительства Нафтали Беннет также заявил, что за атакой на судно близ берегов Омана стоит Иран. В МИД Ирана подчеркнули, что заявления о причастности Тегерана к атакам на танкер являются беспочвенными. Москва указала на отсутствие доказательств причастности Тегерана к атаке на судно.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему доказательства вины Тегерана в нападении на танкер Mercer Street сомнительны, а весь этот сюжет порождает массу конспирологических версий, парадоксально сближающих интересы Израиля и Ирана.