У угрожавшего взорвать здание кабмина Украины мужчины была боевая граната

Угрожавший взорвать гранату в здании правительства Украины мужчина задержан, он был участником боевых действий в Донбассе, боеприпас в его руках был боевым, сообщил глава Национальной полиции страны Игорь Клименко.

«Только что закончили специальную операцию по обезвреживанию гражданина. Он будет подозреваемым, прокуратура примет решение. Ситуация не стандартная, потому что это был участник АТО (спецоперации в Донбассе), который прошел боевые действия, был два раза ранен, в том числе у него была черепно-мозговая травма. Он совершил это преступление из-за того, что такие у него сложились обстоятельства», – сообщил Клименко, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что полиция возбудит дело против захватившего здание кабинета министров Украины в Киеве по четырем статьям, в том числе по самой тяжелой – «захват заложников». «Мы занимаемся уже расследованием этого дела, однозначно совершено преступление. Уголовное производство (дело) будет открыто по четырем статьям, одна из них самая тяжелая – «захват заложников» (предусматривает наказание в виде лишения свободы) до 15 лет», – сказал Клименко.

При этом глава Нацполиции отметил, что у мужчины была боевая граната, «которая могла нанести вред и людям, и государственному зданию».

Клименко добавил, что переговоры с захватившем здание правительства вел его друг, тот и уговорил его сдаться. Они велись около десяти минут. Затем спецназ вывел мужчину из здания.

В среду утром мужчина, угрожающий взорвать гранату, прошел в здание правительства Украины. Мужчина выдернул чеку и заявил, что здание захвачено, а сам он живым оттуда не выйдет. По данным СМИ, захватчик оказался бывшим бойцом националистического батальона «Айдар», в прошлом он перенес контузию, оружие в его руках, скорее всего, боевое. Позже в здании кабмина Украины была начата спецоперация, мужчину задержали.