 

У угрожавшего взорвать здание кабмина Украины мужчины была боевая граната

04.08.2021, 12:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Угрожавший взорвать гранату в здании правительства Украины мужчина задержан, он был участником боевых действий в Донбассе, боеприпас в его руках был боевым, сообщил глава Национальной полиции страны Игорь Клименко.

«Только что закончили специальную операцию по обезвреживанию гражданина. Он будет подозреваемым, прокуратура примет решение. Ситуация не стандартная, потому что это был участник АТО (спецоперации в Донбассе), который прошел боевые действия, был два раза ранен, в том числе у него была черепно-мозговая травма. Он совершил это преступление из-за того, что такие у него сложились обстоятельства», – сообщил Клименко, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что полиция возбудит дело против захватившего здание кабинета министров Украины в Киеве по четырем статьям, в том числе по самой тяжелой – «захват заложников». «Мы занимаемся уже расследованием этого дела, однозначно совершено преступление. Уголовное производство (дело) будет открыто по четырем статьям, одна из них самая тяжелая – «захват заложников» (предусматривает наказание в виде лишения свободы) до 15 лет», – сказал Клименко.

При этом глава Нацполиции отметил, что у мужчины была боевая граната, «которая могла нанести вред и людям, и государственному зданию».

Клименко добавил, что переговоры с захватившем здание правительства вел его друг, тот и уговорил его сдаться. Они велись около десяти минут. Затем спецназ вывел мужчину из здания.

В среду утром мужчина, угрожающий взорвать гранату, прошел в здание правительства Украины. Мужчина выдернул чеку и заявил, что здание захвачено, а сам он живым оттуда не выйдет. По данным СМИ, захватчик оказался бывшим бойцом националистического батальона «Айдар», в прошлом он перенес контузию, оружие в его руках, скорее всего, боевое. Позже в здании кабмина Украины была начата спецоперация, мужчину задержали.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.02 / Россияне стали вдвое меньше пользоваться наличными

13.10 / Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в Китае

19.07 / ЕС в ближайшее время признает COVID-сертификаты с вакциной CoronaVac – Ляшко

29.06 / Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс»

12.07 / В Сочи назвали дату возвращения платы за парковку вдоль бордюров

16.01 / Бойко: Наша политическая сила ставит перед собой задачу отменить языковую дискриминацию

25.06 / Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест

13.11 / Мнения: В сексе нет ничего увлекательного

15.04 / Врачи ушли из «Альянса» Васильевой из-за политики

20.09 / Порошенко назвал себя спасителем Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика