 

Против ректора самарского вуза завели дело о мошенничестве

04.08.2021, 12:08, Новости дня
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Ректора и замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) заподозрили в мошенничестве, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«По версии следствия, в  2020 году подозреваемые заключили фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательстких работ, не являющихся актуальными для развития деятельности учреждения в отраслях экономики. После чего, на основании подписанных актов сдачи-приемки  выполненных работ, исполнителю были необоснованно перечислены денежные средства в размере 3,5 млн рублей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В СК подчеркнули, что исполнитель фактически не выполнил принятые на себя обязательства.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В апреле исполняющий обязанности ректора Дагестанского государственного медицинского университета Махачкалы попал под следствие за трудоустройство своего племянника на должность зубного техника в поликлинике университета.



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