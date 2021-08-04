Спортивный арбитражный суд подтвердил отстранение украинского легкоатлета Коваленко от участия в Олимпиаде 2020

“Сегодня у меня забрали мое право представлять Украину 5 августа на Олимпийских играх! Ситуация абсурдна и несправедлива во всех отношениях! Что в 2020-м, что в 2021 году у меня было сдано по меньшей мере пять допинг тестов! А в 2021 году их шесть (три соревновательных и три внесоревновательных)”, – написал он.

https://www.facebook.com/nazar.kovalenko.73/posts/4630472110350598

Легкоатлет уточнил, что не успел сдать внесоревновательную пробу в 63 дневный период. Именно за это, по словам Коваленко, его не допустили к участию в Олимпиаде.

“Но как я мог знать, когда ко мне могут приехать допинг-офицеры, если это все закрытая информация и как я мог успеть это сделать в 63-дневный период, если я попал на Олимпийские игры 2020 за 60 дней до своего старта”, – отметил Коваленко.

Спортсмен сказал, что команда юристов за два подготовила заявление почти на 150 страниц с фактами и доказательствами его невиновности.

“Но Спортивный арбитражный суд, принял решение о недопуске к старту. Я являюсь членом делегации, я не дисквалифицированный, у меня не обнаружен допинг, я заслужил место представлять Украину в честной борьбе”, – подчеркнул он.

Коваленко заявил о готовности к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году.

“Там я и завершу свою карьеру как атлет”, – заключил легкоатлет.

Контекст:

Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit не допустила 20 легкоатлетов из семи стран к участию в летней Олимпиаде 2020 года, так как они не выполнили правило, по которому спортсмены из “категории А” должны пройти три антидопинговых теста во внесоревновательный период с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев.

Среди недопущенных спортсменов – три украинских легкоатлета: Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Чорномаз (эстафетная команда 4х400 м).

Коваленко 29 июля написал, что все же едет на Игры. Его выступление назначили на 5 августа.

Украину на Играх должны были представлять 158 олимпийцев, но 14 июля стало известно, что теннисистка Марта Костюк не примет участия в Олимпиаде из-за травмы, а 26 июля триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от участия в соревнованиях из-за подозрения в применении допинга. После отстранения троих легкоатлетов в составе сборной Украины осталось 153 спортсмена.

Украина находится на 61-м месте в медальном зачете, спортсмены завоевали семь олимпийских медалей: одну серебряную – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем – и шесть бронзовых – в женском дзюдо, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, в большом теннисе и в греко-римской борьбе.

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