 

“Мама троих детей”. 50-летняя Орбакайте засветила грудь

04.08.2021, 10:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Певица выбрала модель платья с глубоким декольте, обнажающем грудь.

“Мне нравится, что Вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не Вами….” – написала она строчку из стихотворения поэтессы Марины Цветаевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Подписчики отреагировали на фото.

“Шикарная Кристина”, – написала vanessa_li_43.

“Мама троих детей! Два сыночка и лапочка дочка!” – отметила sabrinka.03.

Контекст:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – известная российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 студийных альбомов. 

Наиболее известные фильмы с ее участием – “Чучело”, “Виват, гардемарины!”, “Любовь-морковь”.

У Орбакайте трое детей. Старшего сына Никиту она родила 21 мая 1991 года. Его отец – на тот момент гражданский муж певицы, ее коллега Владимир Пресняков. Младшего сына Дени Орбакайте родила от российского бизнесмена Руслана Байсарова в 1998 году. В 2012 году на свет появилась Клавдия. Ее отец – нынешний супруг певицы, бизнесмен Михаил Земцов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.08 / Лукашенко заявил, что не допустит «майдана» в центре Минска

16.07 / Песков оценил желание Трампа встретиться с Путиным в Нью-Йорке

03.07 / Ясько: В Верховной Раде одобрили документ о приоритетах межпарламентского сотрудничества на 2020 год

16.06 / “Не было времени думать”. Ведущая Падалко впервые появилась в эфире без макияжа

17.10 / Россияне потребовали включить себя в санкционные списки по «делу Навального»

16.12 / COVID-19 в Украине. За сутки госпитализировали более 3 тыс. человек

24.12 / “У вас и на лошадях можно!”. Галкин показал, как его дети от Пугачевой катаются по дому

21.02 / Иран согласился выполнять договоренности с МАГАТЭ

14.08 / Die Welt – ЕС выступил с нотой протеста против вмешательства США в постройку «Северного потока — 2»

29.04 / Мексика нацелилась на выпуск 90 млн доз «Спутника V» в год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика