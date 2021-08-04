“Мама троих детей”. 50-летняя Орбакайте засветила грудь

Певица выбрала модель платья с глубоким декольте, обнажающем грудь.

“Мне нравится, что Вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не Вами….” – написала она строчку из стихотворения поэтессы Марины Цветаевой.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Подписчики отреагировали на фото.

“Шикарная Кристина”, – написала vanessa_li_43.

“Мама троих детей! Два сыночка и лапочка дочка!” – отметила sabrinka.03.

Контекст:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – известная российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 студийных альбомов.

Наиболее известные фильмы с ее участием – “Чучело”, “Виват, гардемарины!”, “Любовь-морковь”.

У Орбакайте трое детей. Старшего сына Никиту она родила 21 мая 1991 года. Его отец – на тот момент гражданский муж певицы, ее коллега Владимир Пресняков. Младшего сына Дени Орбакайте родила от российского бизнесмена Руслана Байсарова в 1998 году. В 2012 году на свет появилась Клавдия. Ее отец – нынешний супруг певицы, бизнесмен Михаил Земцов.

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