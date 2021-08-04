 

MSNBC – сенатор Грэм заразился коронавирусом, несмотря на полную вакцинацию

04.08.2021, 10:28, Новости дня
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Привитый ранее от COVID-19 американский сенатор Линдси Грэм сообщил, что у него было обнаружено заболевание. При этом существует вероятность, что политик мог заразить своих коллег, потому что всю прошлую неделю перемещался по Капитолию без маски, передаёт MSNBC.

И кое-что ещё прежде, чем мы попрощаемся. Не так давно сенатор Линдси Грэм написал в Twitter, что он подхватил COVID-19, несмотря на полную вакцинацию. Мы, разумеется, желаем ему скорейшего выздоровления. Это сейчас самое важное. Но как его карантин, который может продлиться десять или даже более дней, отсутствие на рабочем месте скажется на некоторых событиях, озвученных вами только что, и на политику в целом?    

ЛИ ЭНН КОЛДВЕЛЛ, корреспондент NBC News на Капитолийском холме: Это может иметь определённые последствия. Отсутствие сенатора всегда имеет последствия, особенно с учётом того, что некоторым поправкам для принятия необходимо преодолеть порог в 60 голосов. Поэтому  в таких случаях важен каждый голос.

Но дело не только в этом. Сенатор Грэм ходил в столовую без маски вместе со своими коллегами всю прошлую неделю. Он провёл в Капитолии всю прошлую неделю. Я беседовала с ним пару раз на прошлой неделе. Вскоре мы узнаем, был ли случай с сенатором Грэмом единичным или в результате заразится ещё больше людей. Айман?

Да, очень важный вопрос. Посмотрим, как будут развиваться события. Ли Энн Колдвелл, большое вам спасибо.

Дата выхода в эфир 02 августа 2021 года.



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