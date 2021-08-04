Вести – МВФ выделит Украине $2,7 млрд ко Дню независимости

МВФ выделит Украине $2,7 миллиардов на восстановление экономики после пандемии. Как передают «Вести», заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован назвал это хорошим подарком, который страна получит к 30-летию независимости.



Reuters

Международный валютный фонд утвердил выделение из резервных активов $650 миллиардов на восстановление мировой экономики после пандемии, из них $2,7 миллиардов получит Украина. Как пишут «Вести», об этом сообщил в Facebook заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

«Вечером 2 августа управляющие МВФ большинством голосов утвердили аллокации СПЗ на 650 миллиардов долларов, из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2,7 миллиарда долларов», — написал Рашкован.

Решение о выделении денег вступит в силу 23 августа. Процедура может быть окончательно завершена к концу лета.

«Это хороший подарок для Украины, и мы его получим ещё и к 30-летию независимости», — добавил он.

Глава МВФ Кристалина Георгиева назвала решение историческим. Около $275 миллиардов предназначено для развивающихся рынков и стран с низким уровнем дохода.