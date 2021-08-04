 

Театры в России проверят на лояльность взглядам Путина

04.08.2021, 9:40, Новости дня
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По его словам, речь в первую очередь идет о духовно-нравственных и патриотических ценностях. Он не уточнил, куда будут направлены результаты проверки, а также какие у нее могут быть последствия, добавив лишь, что совет при минкульте РФ должен взять на себя роль “общественного контролера”.

Проверку театров решили провести после премьеры спектакля московского театра “Современнник” под названием “Первый хлеб”. На эту постановку пожаловались члены общественной организации “Офицеры России”. По их словам, в спектакле “чрезмерно используется ненормативная лексика”, присутствует “неприкрытая пропаганда однополой любви”, а также “предельная неуважительность к защитникам Отечества, отмечает “РИА Новости”.

Контекст:

Стратегию национальной безопасности Путин утвердил 2 июля. В ней среди прочего, идет речь о необходимости защиты “традиционных российских культурно-нравственных ценностей”. В документе говорится, что эта защита осуществляется, в частности, путем “укрепления института семьи, сохранения традиционных семейных ценностей”, а также “защиты исторической правды” и “противодействия фальсификации истории”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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