Российские ученые заявили о нереалистичности планов Маска по Марсу

Планы основателя космической компании SpaceX Илона Маска добывать метан для заправки ракет прямо из атмосферы Марса невыполнимы из-за ничтожного содержания этого газа в атмосфере планеты, отметил главный специалист отдела физики планет Института космических исследований РАН Александр Трохимовский.

Трохимовский указал, что «даже если ориентироваться на измерения американского марсохода, которые говорят, что в атмосфере Марса присутствуют какие-то величины метана, то даже в этом случае они ничтожны», и «добыть именно из атмосферы метан, даже если бы он там был в ожидаемых значениях 0,5 млрд долей единицы объема, а это очень мало, и учитывая, что атмосфера Марса разряженная, совершенно нет никакой возможности», передает РИА «Новости».

Однако, по словам ученого, вряд ли полученные российскими учеными данные остановят Маска: «Для него, в конце концов, это (планы добычи метана на Марсе) – это технологические, политические и рекламные ходы».

Он уточнил, что первые данные об отсутствии метана на Марсе были получены еще три года назад, и на протяжении этих лет ведется дискуссия, почему российские данные расходятся с американскими. Самым простым объяснением ученый считает ошибку в измерениях со стороны аппаратуры марсохода, ошибку в интерпретации полученных им данных или ошибку в методике.

В верности результатов своего прибора российские ученые уверены. Трохимовский пояснил, что российский прибор «просвечивает» атмосферу от высоты полета спутника TGO до самой поверхности. Максимум чувствительности приходится на полосу 5-10 километров над поверхностью.

Второй версией разницы могло бы стать разрушение метана на низких высотах атмосферы Марса, однако, по современным представлениям, газ должен сохраняться там в течение сотен лет.

«Сейчас выносят на флаг идею, что метан быстро разрушается, поэтому марсоход его видит, а наш прибор не видит», – сказал Трохимовский.

В ближайшие годы никаких других миссий по измерению содержания метана в атмосфере Марса не планируется, а наземные телескопы имеют слишком большую погрешность из-за наблюдения Красной планеты через земную атмосферу, потому внести ясность в ситуацию удастся еще не скоро.

Ученый пояснил, что метан в атмосфере Марса, если он там присутствует, может быть как биогенного, то есть продуктом жизнедеятельности микроорганизмов, так и иного происхождения – результатом вулканической активности, возникать в результате разрядов молний и воздействия повышенных температур, а может понемногу выделяться из таящего льда.

«Этого «чуть-чуть» в принципе достаточно, когда мы говорим о миллиардных долях метана. Получается, что в марсианской атмосфере летают одиночные атомы, которые мы пытаемся поймать», – сказал ученый.

Напомним, наличие на Марсе метана – критично для планов Маска по отправке людей на Красную планету, так как ракетное топливо на обратную дорогу должно добываться из марсианской атмосферы. С перспективой на это SpaceX созданы работающие на метане ракетные двигатели Raptor. Также в июле SpaceX провела статические испытания двигателей ракеты-носителя Super Heavy, которая, как ожидается, будет выводить космический корабль Starship на околоземную орбиту для дальнейшего полета на Марс.