 

В Роскосмосе раскритиковали попытку связать перенос запуска Starliner с модулем «Наука»

04.08.2021, 9:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко назвал некрасивой попытку НАСА связать перенос запуска пилотируемого корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС) с российским модулем «Наука» при наличии у американского аппарата проблем.

«У компании Boeing очередной перенос старта миссии Boe OFT-2 по запуску пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner. Вчера его перенесли на 4 августа, сегодня отложили на неопределенный срок. В компании сообщают, что это проблема с двигателями корабля или программным обеспечением для их работы», – сообщил Устименко в Telegram.

По словам главы пресс-службы, Роскосмос понимает, что в современной космонавтике идет работа с очень сложной техникой. «Проблемы и переносы случаются у всех. Это нормально, ведь в приоритете не скорость, а максимальная безопасность каждого запуска», – добавил он.

«Но вот чего понять не получается, так это попыток NASA и Боинг, при наличии серьезных проблем, обвинять в переносе российский модуль «Наука». При том, что на космодроме стояла плохая погода, а корабль и ракету вернули обратно в цех вертикальной сборки, чего бы не сделали, если перенос действительно произошел из-за «Науки». Некрасиво это», – добавил он.

Тем временем РИА «Новости» со ссылкой на Роскосмос информирует о формировании комиссии для поиска причин внезапного включения двигателей модуля «Наука» на МКС.

Ранее сообщалось, что Роскосмос решил не расследовать инцидент с модулем «Наука».

В конце июля российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».

Между тем после инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с МКС аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.10 / Москва заявила о попытках США перекрыть Ирану международное взаимодействие

22.04 / Госдеп увидел «некоторый прогресс» на переговорах по Ирану в Вене

04.07 / Welt – из-за угрозы лесных пожаров День независимости на западе США пройдёт без фейерверков

10.10 / Цирку Никулина грозит штраф из-за нарушений по профилактике COVID

30.09 / Робота для уничтожения российских танков Т-72 испытали в США

28.04 / СБУ изъяла более 800 кг серебра и 43 млн грн у группы, которую подозревают в финансировании боевиков “ЛДРН”

19.10 / Качура назвал условия отставки Авакова

31.07 / Белоруссия передала Украине список задержанных россиян

27.09 / Отец выжившего в авиакатастрофе в Чугуеве курсанта рассказал, что сам пережил три падения самолетов

18.03 / Операторов решили обязать передавать Роскомнадзору данные об абонентах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика