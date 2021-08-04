Le Figaro – во Франции подсчитали побочные эффекты вакцин против ковида

Французское Национальное агентство лекарственных средств проанализировало побочные эффекты после применения вакцин от COVID-19 в стране, пишет Le Figaro. По словам ведомства, большинство нежелательных реакций безобидны, однако были зафиксированы случаи возникновения проблем с сердцем, менструальных расстройств у женщин и аллергических реакций — в том числе с летальным исходом.



Reuters

Французское Национальное агентство лекарственных средств проанализировало побочные эффекты, выявленные после вакцинации от COVID-19 в стране, и подробно описало профили безопасности различных вакцин, пишет Le Figaro.

Так, среди 53 339 000 привитых вакциной Pfizer по состоянию на 22 июля было зарегистрировано 36 512 случаев побочных эффектов — по большей части безобидных. У подростков, вакцинация которых началась во Франции с 15 июня 2021 года, «характер побочных эффектов в целом схож с побочными эффектами у взрослых», отмечает ведомство, уточняя, что «после вакцинации наблюдалось 66 случаев развития серьёзных побочных реакций». У одного подростка был выявлен случай миокардита на стадии выздоровления.

В докладе также упоминается смерть 20-летнего юноши через несколько часов после вакцинации от анафилактического шока, пишет газета. При этом в агентстве подчёркивают, что, «учитывая задержку возникновения аллергии и высокую вероятность воздействия аллергена после вакцинации на человека, имеющего продолжительную историю пищевой аллергии, нет никаких доказательств того, что эта смерть связана с вакцинацией».

В то же время Национальное агентство лекарственных средств расценивает как «потенциальный сигнал тревоги» менструальные расстройства у женщин (более обильные менструации, смещение обычного цикла), наблюдаемые после укола препаратами Pfizer и Moderna. После прививки вакциной Moderna было зарегистрировано 36 подобных случаев, и 229 после препарата Pfizer.

Как передаёт издание, это описание «будет доведено до сведения на европейском уровне», то есть передано Европейскому агентству лекарственных средств.