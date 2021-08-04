При столкновении грузовых составов в Забайкалье произошел разлив топлива

Разлив авиационного топлива произошел после столкновения двух грузовых составов с последующим сходом десяти вагонов в Забайкальском крае, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«На месте происшествия из двух опрокинувшихся цистерн происходит утечка авиационного керосина. В целях нейтрализации и недопущения возгорания пролившегося топлива работает пожарный поезд», – приводит текст сообщения ТАСС.

Десять вагонов, из них две цистерны с топливом, сошли с рельсов на перегоне Алеур – Бушулей утром в среду, в результате был нарушен габарит соседнего пути, движение на перегоне временно приостановлено, пострадавших нет. Для ликвидации последствий на место выехали восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.

В МЧС отметили, что «возможна остановка двух пассажирских поездов с западного направления: поезд № 62 в 03.00 мск (Москва – Владивосток), поезд № 12 в 06.37 мск (Самара – Владивосток)». Всего в ликвидации последствий участвуют 150 человек, 28 единиц техники.

Напомним, 15 июля на перегоне Нанагры – Урюм Забайкальской железной дороги произошел сход 34 вагонов двух грузовых поездов. Кроме того, 6 июня в Астрахани с рельсов сошли вагоны с бензином. Еще один похожий случай произошел 29 мая, когда под Екатеринбургом с рельсов сошли цистерны с дизтопливом. Кроме того, в марте в Челябинской области с рельсов сошли 17 вагонов с углем, а в Хабаровском крае сошли с рельсов 18 вагонов с нефтью.