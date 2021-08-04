 

Зеленскому посоветовали перестать «лить крокодильи слезы» по Крыму

04.08.2021, 4:38, Новости дня
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Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит перестать выдавать себя за жителя Крыма, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Хватит уже Зеленскому лить крокодилье слезы и рассказывать, как он любит Крым, и выдавать себя за крымчанина. Он крымчанином не был и никогда не станет. Мы этого никогда не позволим», – сообщил Шеремет, передает РИА «Новости».

Он добавил, что жители полуострова не доверяют действующим украинским властям, в том числе и президенту украинского государства.

«Мы помним блокады и диверсии, устроенные украинскими властями в Крыму. Цену их пламенной любви знает не только Крым, но и Донбасс. И мы этого никогда не забудем и не простим. Крым всегда был русским и останется таковым до конца», – заключил парламентарий.

Напомним, Зеленский сообщил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы.

«Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море – это детство, для тебя эти рапаны… они вкусные, и когда кушаю эти рапаны, я ищу, а где там песочек на зубах, потому что в детстве было так. Невозможно это привить, это мое, я этот Крым знаю, мы ходили на Ай-Петри, в Кастрополь… Жуковка, палатка, прыгаешь с 14-метровой скалы… Удивлял свою будущую супругу тогда: «Вот, смотри, как я могу», – тряслись коленки, но я прыгал», – сказал Зеленский.

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с газетой ВЗГЛЯД, комментируя заявления украинского лидера, отметила, что «крымчане – не рапаны, а люди, которые реализовали свое право на самоопределение».



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