 

ФСБ: Консул Эстонии интересовался планами РФ в Арктике

04.08.2021, 4:38, Новости дня
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Эстонский консул Март Лятте намеревался в РФ заполучить от россиянина материалы закрытого характера, сообщили в центре общественных связей ФСБ.

«Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах РФ в Арктике», – пояснили ТАСС в ЦОС ФСБ.

Там добавили, что консул осознавал, что названные документы носят закрытый характер.

Во вторник РФ объявила о высылке сотрудника посольства Эстонии, он должен покинуть страну в недельный срок.

В июле в Петербурге сотрудники ФСБ задержали с поличным эстонского консула Марта Лятте при получении от россиянина материалов закрытого характера. При этом пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик назвала провокацией задержание Лятте. Она заявила, что выдвинутые обвинения против Лятте безосновательны, а улики – сфальсифицированы. После этого Лятте объявили персоной нон грата. Эстония пообещала «симметричный ответ».



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