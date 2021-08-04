Пенсионера в ФРГ приговорили к условному сроку за хранение танка в подвале

Суд немецкого Киля приговорил к 14 месяцам испытательного срока 84-летнего пенсионера, который хранил в своем доме танк «Пантера» времен Второй мировой войны и другое вооружение, информирует агентство DPA.

Сообщается, что следствие против мужчины велось с 2015 года, когда в подвале его дома обнаружили танк, зенитную установку, торпеду, миномет, стрелковое оружие и более тысячи патронов, передает РИА «Новости».

Жителя Киля признали виновным в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, но суд посчитал, что он действовал не со злым умыслом, а как коллекционер. Судья Рихтер Штефан Ворпенберг отметил, что мужчина «не носился по округе и не стрелял».

Смягчающими факторами послужили возраст пенсионера, отсутствие судимости, добровольное признание в содеянном, однако большое количество найденных орудий суд посчитал отягчающим обстоятельством. Свою коллекцию мужчина не сможет сохранить, суд обязал его продать танк и зенитную установку.

Ранее в Белоруссии вынесли приговор местному жителю за поджог танка Т-72, его обвинили в акте терроризма.