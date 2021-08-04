На Украине задержали похищенного в Молдавии экс-судью Чауса

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали бывшего судью Николая Чауса, который был похищен в Молдавии и в пятницу задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Винницкой области, сообщила пресс-служба НАБУ.

«Только что в больнице «Феофания» детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского районного суда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды (Николая Чауса)», – приводит заявление ведомства ТАСС.

В НАБУ сообщили, что Чаусу вручено ходатайство о применении меры пресечения. Заседание Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) по этому вопросу состоится в 14.00 мск 4 августа. «К тому моменту подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания», – уточнили в НАБУ.

Адвокат задержанного Ростислав Кравец отметил передачу дела судьи из СБУ в НАБУ наличием договоренности между этими структурами. «СБУ и НАБУ между собой договорились и решили вечером без эпатажа его передать. Что, я считаю, тоже неплохо. В том плане, что не устраивали стрельбу и не выясняли, кто круче. Но плохо, что усугубляют и без того непростую ситуацию», – сказал Кравец украинскому изданию «Страна». По словам адвоката, «в похищении Чауса замешаны почти все правоохранительные органы и спецслужбы Украины, а также Молдавии».

Напомним, в июне председатель следственной комиссии парламента Молдавии Василий Нэстасе обвинил спецслужбы Украины в похищении судьи Чауса в Кишиневе, а Киев – в посягательстве на национальную безопасность Молдавии и интервенции.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев якобы не имеет никакого отношения к похищению бывшего судьи Николая Чауса из Кишинева «при странных обстоятельствах».

СБУ утверждает, что не похищала судью Чауса и действовала «в рамках закона и своих полномочий». Однако НАБУ разместило видеокадры того, как его работники пытались остановить автомобиль СБУ с Чаусом, чтобы самостоятельно взять у него показания.