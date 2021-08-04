 

На Украине задержали похищенного в Молдавии экс-судью Чауса

04.08.2021, 1:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали бывшего судью Николая Чауса, который был похищен в Молдавии и в пятницу задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Винницкой области, сообщила пресс-служба НАБУ.

«Только что в больнице «Феофания» детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского районного суда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды (Николая Чауса)», – приводит заявление ведомства ТАСС.

В НАБУ сообщили, что Чаусу вручено ходатайство о применении меры пресечения. Заседание Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) по этому вопросу состоится в 14.00 мск 4 августа. «К тому моменту подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания», – уточнили в НАБУ.

Адвокат задержанного Ростислав Кравец отметил передачу дела судьи из СБУ в НАБУ наличием договоренности между этими структурами. «СБУ и НАБУ между собой договорились и решили вечером без эпатажа его передать. Что, я считаю, тоже неплохо. В том плане, что не устраивали стрельбу и не выясняли, кто круче. Но плохо, что усугубляют и без того непростую ситуацию», – сказал Кравец украинскому изданию «Страна». По словам адвоката, «в похищении Чауса замешаны почти все правоохранительные органы и спецслужбы Украины, а также Молдавии».

Напомним, в июне председатель следственной комиссии парламента Молдавии Василий Нэстасе обвинил спецслужбы Украины в похищении судьи Чауса в Кишиневе, а Киев – в посягательстве на национальную безопасность Молдавии и интервенции.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев якобы не имеет никакого отношения к похищению бывшего судьи Николая Чауса из Кишинева «при странных обстоятельствах».

СБУ утверждает, что не похищала судью Чауса и действовала «в рамках закона и своих полномочий». Однако НАБУ разместило видеокадры того, как его работники пытались остановить автомобиль СБУ с Чаусом, чтобы самостоятельно взять у него показания.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.06 / Блинкен рассказал, в чем согласен с Путиным

11.08 / Голикова призвала регионы резервировать койки на лето и осень для больных COVID-19

29.06 / В РСТ прокомментировали данные о нежелании россиян вакцинироваться ради поездки на курорт

17.09 / Число жертв COVID-19 в ближайшем будущем превысит отметку в 1 млн человек – Генсек ООН

23.04 / В компании NVIDIA посоветовали удалить последнее обновление Windows 10

22.01 / «Идёмте со мной, если хотите жить» – Шварценеггер сделал прививку от коронавируса и призвал всех следовать примеру

19.05 / В ЛНР обвинили Украину в саботаже обсуждения политических вопросов на переговорах

20.09 / Большинство компаний в РФ заявили о планах оставить удаленку

03.05 / Власти Москвы опровергли проверку больниц «тайными пациентами»

03.08 / Россия призвала США возобновить взаимоуважительный диалог по визам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика