 

В Госэкоинспекции заявили о превышении уровня нитратов в грунтах после аварии на “Рівнеазот”

04.08.2021, 0:43, Новости дня
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Так, согласно результатам лабораторных исследований, превышение показателей азота аммонийного и нитратов по сравнению с фоновыми концентрациями было зафиксировано на таких территориях:

вблизи ЧАО “Рівнеазот” – по нитратам в 10 раз;
Ровно, улица Соборная (въезд в город со стороны Луцкого кольца) – по азоту аммонийному в 1,3 раза, нитратам в 1,8 раза;
вблизи села Зеленый Гай (с восточной стороны) – по нитратам в 4,3 раза;
вблизи села Грушвица (с юго-западной стороны) – по нитратам в 1,7 раза;
вблизи села Верховск (с юго-восточной стороны) – по нитратам в 1,9 раза;
вблизи села Городок (с южной стороны) – по нитратам в 1,8 раза.

В то же время, по словам Малеваного, превышение этих показателей в почве может быть также вызвано и “неудовлетворительным ведением хозяйственной деятельности”.

https://www.facebook.com/AndriyMalovany/posts/362649255476364

Контекст:

20 июля на заводе “Рівнеазот”, расположенном в селе Городок в 10 км от Ровно, произошла разгерметизация трубопровода в цехе по производству азотной кислоты. Очевидцы аварии сообщили, что над предприятием образовалось рыжее облако.

После выброса нитрозных газов на “Рівнеазоті” главный санврач Ровенской области Роман Сафонов призвал “закрывать окна и не выходить на улицу, пока ситуация не нормализуется”. “Но пока она в пределах нормативных уровней”, – отметил он.

Укргидрометцентр также предупреждал о возможных кислотных дождях после аварии.

Предприятие “Рівнеазот” в 2011 году вошло в холдинг Ostchem, объединяющий активы азотной химии Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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