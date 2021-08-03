СБ ООН принял заявление в связи с наступлением талибов в Афганистане

Совет Безопасности (СБ) ООН глубоко обеспокоен высоким уровнем насилия в Афганистане после начала наступления боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Талибан», говорится в заявлении СБ ООН.

«Члены Совета Безопасности выразили глубокую обеспокоенность высоким уровнем насилия в Афганистане после военного наступления [запрещенной в РФ террористической организации] «Талибан» и призвали к немедленному снижению насилия. Они также выразили глубокую обеспокоенность большим количеством нарушений прав человека в районах, затронутых вооруженным конфликтом», – приводит текст заявления ТАСС.

Кроме того, СБ ООН призвал «власти Исламской Республики Афганистан и [запрещенное в РФ террористическое] движение «Талибан» приступить к инклюзивному и содержательному мирному процессу под руководством и с участием афганцев, чтобы достичь скорейшего политического урегулирования и перемирия», отмечается в тексте.

В Совете Безопасности ООН также выступили против перспективы восстановления в Афганистане исламского эмирата (название существовавшего в 1996–2001 годах государства талибов). «Члены Совета Безопасности подчеркнули важность резолюции 2513 по Афганистану, подтвердили, что у конфликта нет военного решения, и заявили, что не поддерживают восстановление исламского эмирата в Афганистане», – говорится в заявлении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.