 

США собрались продать Грузии противотанковые комплексы «Джавелин»

03.08.2021, 23:14, Новости дня
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Американская администрация Джо Байдена приняла решение продать Грузии партию противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin) на общую сумму в 30 млн долларов, сообщило управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Как сообщается, Грузия запросила 82 ракеты для противотанковых комплексов «Джавелин» и 46 командно-пусковых установок. Предлагаемая продажа этих систем, по мнению американских властей, «не приведет к изменению военного баланса в регионе». При этом, с точки зрения Вашингтона, она будет способствовать «поддержке внешней политики и национальной безопасности США за счет усиления безопасности Грузии, которая является стратегическим партнером и ключевым игроком, способствующим безопасности и стабильности в регионе». В Пентагоне считают, что это поможет Грузии усилить свои возможности «защищать суверенитет и территориальную целостность», передает ТАСС.

Разрешение на выполнение договоренностей, которые, в соответствии с национальным законодательством, выдает Госдепартамент США, получено. Американская администрация уведомила о принятом решении Конгресс США. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

Напомним, во вторник более 40 известных грузинских политиков, общественных деятелей, спортсменов, отставных военачальников обратились к президенту РФ Владимиру Путину с призывом восстановить сотрудничество с Грузией. Правящая партия Грузии осудила призыв о нормализации отношений с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему с этой просьбой грузины обращаются к Владимиру Путину, а не к собственному правительству – и как подобные настроения сочетаются со стремлением грузинских властей в НАТО?



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