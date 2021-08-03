 

Беженка из Беларуси о Шишове: Его явно брали, и не один человек. В нашем понимании, это сделал КГБ, за ним следили

03.08.2021, 22:54, Новости дня
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Это не самоубийство, уверена она. По словам Букиной, Шишов 8 августа планировал в Киеве масштабную акцию к первой годовщине с начала столкновений в Беларуси после президентских выборов.    

“Поэтому это не самоубийство однозначно. На лице следы побоев. Его явно брали, и не один человек. В нашем понимании, это сделал КГБ (Комитет государственной безопасности. – “ГОРДОН”), за ним следили. Он сообщал в полицию о том, что за ним явно следят. Он обращался к СБУ, то есть информацию такую он давал и органы об этом знали”, – отметила Букина.

Контекст:

Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он мог быть на ежедневной пробежке, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей, сообщали в БДУ.

Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида. 

Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. “Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса”, – отмечали в организации.

Представитель БДУ Юрий Шчучко утверждал, что на лице Шишова были следы избиения. В Нацполиции говорили о наличии ссадин на теле Шишова.  

Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко. 

“Белорусский дом в Украине” является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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