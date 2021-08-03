 

Сталлоне презентовал кольцо собственного дизайна и объявил о продолжении боевика “Неудержимые”

03.08.2021, 22:00, Новости дня
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Сталлоне подчеркнул, что это кольцо для четвертой части его боевика “Неудержимые”.

“Только что закончил дизайн нового кольца для “Неудержимых-4″. Оно немного тяжелое, но определенно заставит потренировать мышцы ваших пальцев”, – подписал снимок Сталлоне.

Пост актера набрал больше 300 тыс. лайков и около 4 тыс. комментариев.

“Потрясающе, брат, это тяжелое кольцо подходит к твоему большому сердцу”, – оставил комментарий актер и каскадер Чак Зито.

“Новые “Неудержимые”? Блестяще”, – написал пользователь с ником luisezapatab1990.

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Контекст:

Сильвестр Сталлоне родился 6 июля 1946 года в Нью-Йорке. Он снялся более чем в 50 фильмах. Наиболее известные из них – “Рэмбо”, “Неудержимые”, “План побега”. Актер трижды номинировался на престижную американскую кинопремию “Оскар” за главную роль в серии фильмов “Рокки” о боксере Рокки Бальбоа.

Первая часть боевика “Неудержимые” вышла в 2010 году. Сталлоне выступил автором сценария, режиссером и исполнителем главной роли. Согласно данным сайта Box Office Mojo, при бюджете в $80 млн картина собрала в прокате почти $275 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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