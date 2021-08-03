 

Джонсон встретился с Тихановской и обещал поддержку народу Беларуси

03.08.2021, 20:12, Новости дня
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“Премьер-министр заявил, что Великобритания солидарна с народом Беларуси и будет продолжать принимать меры для его поддержки”, – говорится на сайте британского правительства. Отмечается, что Великобритания утроила финансовую поддержку белорусского гражданского общества в этом году.

Джонсон также осудил режим находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко за преследование активистов, в том числе Сергея Тихановского.

Пресс-служба Тихановской сообщила, что встреча с Джонсоном проходила в главном офисе премьер-министра и продолжалась около 25 минут. Политики обсудили программу помощи гражданскому обществу (политзаключенным и их семьям, студентам, медикам, рабочим и другим репрессированным белорусам), санкции против режима Лукашенко, поддержку диаспоры в Великобритании, возможность поднять белорусский вопрос в международных организациях.

Тихановская также рассказала Джонсону об инциденте с легкоатлеткой Кристиной Тимановской в Токио и гибели в Украине активиста Виталия Шишова.

“Со временем террор против белорусов стал затрагивать жизнь и безопасность других государств. Ярчайший пример – миграционный кризис: режим использует нелегальных мигрантов в качестве мести Литве и Евросоюзу за поддержку белорусов”, – цитирует пресс-служба заявление Тихановской. 

Контекст:

Тихановская покинула Беларусь сразу после президентских выборов, в которых победу одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко. По официальным данным, за него проголосовало 80,1% избирателей. Тихановская заняла второе место, набрав 10,1% голосов. Альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Покинуть Беларусь Тихановскую, по ее словам, заставили угрозами силовики. Оппозиционер сказала, что ей предложили выбрать “между детьми и тюрьмой” и она выбрала детей, выехав в Литву. 

Тихановская говорила, что вернется в Беларусь, когда будет чувствовать себя там в безопасности. Баллотироваться в президенты еще раз она не намерена, но с тех пор, как покинула страну, регулярно совершает визиты в европейские страны, встречается с мировыми лидерами, среди них – президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Джо Байден.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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